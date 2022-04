Alice présidente. Tome 1, C'est qui, la boss ?

Elle est prête à tout pour commander ! Les élections présidentielles auront lieu en avril 2022. Les enfants n'ont pas le droit de voter mais ils ont le droit d'écouter les adultes parler de politique toute la journée... Super ! Et si on changeait les règles ? Les auteurs d'Alice présidente ont imaginé qu'une petite fille de 9 ans et demi devenait... présidente de la République. En effet, en gagnant un concours sur sa boîte de céréales préférées, Alice devient cheffe de l'Etat et traite à sa manière les affaires intérieures et les questions internationales, avec l'aplomb et la décontraction d'une enfant qui joue.