Cruella. Période noire, blanche et rouge

Elle n'est pas née Cruella. Talentueuse, innovante et ambitieuse, Estella rêvait de devenir styliste de mode. Mais le monde en avait décidé autrement... La vie d'escroc est loin d'être glamour, mais dans le Londres des années 70, au carrefour de la mode, Estella l'arnaqueuse s'imagine devenir styliste. Elle sait qu'elle pourrait mettre le monde à ses pieds avec ses créations. Si seulement elle avait les moyens de ses ambitions ! Suivez le quotidien d'Estella dans la rue avec ses acolytes de crime, Horace et Jasper avant que la tornade Cruella d'Enfer ne fasse surface et ravage tout sur son passage ! Une histoire inédite et complémentaire au film "Cruella" de Disney !