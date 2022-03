Tomber dans les pommes . 50 variétés du plus culturel de nos fruits domestiques / Nouvelle édition,

En face de chaque aquarelle, la pomme est racontée sous son angle mythologique, littéraire, légendaire ou historique. Au final, une partie documentaire donne les caractéristiques de chaque pomme et des informations sur la greffe. Le peintre soigne le détail signifiant de chaque variété, rend compte des justes teintes et formes de la tige, de la feuille ou du fruit. En face de chaque aquarelle, on raconte la pomme dans ses apports culturels en général, à travers récits, mythologies, expressions et anecdotes de culture et d'hybridation. Et dans ses apports évidents à la communauté rurale : les exemples sont pris partout en France et en Europe mais s'inspirent largement de la situation dans l'Ouest. Une partie plus documentaire vient en annexe et donne les caractéristiques de chaque espèce. Et les informations de greffe, soins, etc.