Qui fut réellement Beria ? Bourreau en chef de l'URSS ? Maître-espion de Staline ? Simple larbin ? Fin politique ? Réformateur précurseur de la perestroïka ? Le mystère entourant le tout-puissant ministre de l'Intérieur de l'URSS de Staline reste entier. Que cachait cet énigmatique Janus du Kremlin ? L'historienne Françoise Thom nous livre ici une étude complète et rigoureuse sur celui qui connut une ascension aussi fulgurante que sa chute, et qui finit arrêté et exécuté dans des circonstances encore troubles. Un ouvrage majeur, nourri par des archives inédites, qui nous plonge dans les coulisses d'un des régimes les plus sanglants de l'histoire.