Tristesse et métaphysique terrestre. Existence, raison et transcendance

Comment penser la métaphysique en protestant ? Le parent pauvre de la Réforme et de la modernité méritait qu'on s'y attarde. Pour la première fois, et de manière originale et profonde, Denis Müller, expert reconnu de l'éthique, vient lui donner ses lettres de noblesse. Cette pensée exhumée par le biographe intellectuel de Calvin et de Barth se découvre alors terrestre, proche de la création et de la vie pratique ; elle anime d'un feu nouveau les notions d'existence, de raison et de transcendance. Ce sont elles qui, dans cette nouvelle approche, s'en trouvent explorées, questionnées et revisitées. Avec pour paradoxale pierre angulaire, la tristesse. Quel trésor cache en effet la mélancolie ? Convoquant tour à tour les figures de Vincent Van Gogh, d'Arthur Rimbaud, de James Joyce, puisant dans les productions artistiques le ressort de cette métaphysique subversive, cet ouvrage est une invitation à l'introspection pour penser l'expérience universelle de l'existence. Et s'ouvrir à son secret. Un immense traité de vie.