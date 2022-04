La joie de manger

Devons-nous continuer à manger de la viande ? Que penser du véganisme ? A quoi sert-il de jeûner ? La gourmandise doit-elle être pourchassée ? Notre alimentation nous empoisonne-t-elle ? Jamais nous ne nous sommes posé autant de questions qu'en ces temps de préoccupations écologiques, où les registres de la santé et du bien-être se font omniprésents. Donner la parole à un spécialiste de la nutrition, pour contrer, compléter, dépasser les discours mercantiles ou apocalyptiques, tel est l'objectif de ce livre, qui se propose également d'établir une éthique de l'alimentation à la lumière de notre humanité. Car manger et boire, c'est aussi et surtout partager, offrir, savourer, parler. C'est tordre le cou à certains diktats et discours moralisateurs, voire alarmistes, sur nos pratiques alimentaires. C'est se donner les moyens d'être en harmonie avec notre environnement ; c'est redécouvrir que manger nous fait d'abord du bien. Ordonné diacre en 2012, c'est fort d'un double regard, de scientifique avisé et de chrétien, que Jean-Michel Lecerf nous offre ici une synthèse originale et confiante sur la place et le sens de l'alimentation humaine. Il nous enjoint à retrouver les sources spirituelles et culturelles de notre relation à la nourriture. Un traité de la vie bonne. Un chemin de jouvence. Un manuel de joie.