Pierre vit parmi les vaches depuis toujours et connaît chaque fleur, chaque insecte, par son nom. C'est un calme, un observateur, un terre à terre. Nina, elle, saute parmi les flaques et ne craint ni les arbres gigantesques ni leurs longues branches en forme de doigts crochus. Elle vit depuis peu au village, chez sa grand-mère qui lui a appris de très anciennes chansons. Ensemble, les deux enfants s'enfoncent dans la forêt et découvrent une mare étrange. Pour Nina, aucun doute : c'est une mare à sorcières. Pff, fait Pierre, l'incrédule. La petite entonne alors l'un des airs de sa grand-mère. Et la forêt devient vivante...