La beauté "glow" est un rayonnement global, qui traduit l'éclat d'une bonne santé et d'une grande vitalité. Car votre bien-être intérieur se manifeste à l'extérieur ! Pour révéler votre glow, suivez un programme de trois semaines, qui s'appuie sur des pratiques holistiques, où la simplicité et le retour au naturel sont les maîtres-mots. Se nourrir sainement, prendre soin de sa peau et de ses cheveux, s'accorder des moments de détente et de ressourcement sont les piliers d'un mode de vie resplendissant. Prenez soin de tous les aspects de votre être ! Avec : - Des recettes de produits de beauté maison - Des soins adaptés à chaque type de peau - Des recettes healthy pour des repas équilibrés - Des routines yoga, méditation, respiration pour se relaxer 3 semaines pour rayonner de l'intérieur et à l'extérieur !