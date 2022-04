Sous mes yeux

La confiance aveugle précède toujours le drame... Quand Billie, huit ans, disparaît dans la forêt alors qu'il était en train de jouer au cerf-volant avec sa soeur, tous les habitants de Newstead prennent part aux recherches. Le village est sous le choc lorsqu'on retrouve son corps, deux jours plus tard. Seize ans après le drame, Rose, qui n'a jamais pu se résoudre à quitter la maison de son enfance, mène une vie en sourdine, toujours accablée par la culpabilité : si elle ne l'avait pas quitté des yeux, son petit frère serait encore en vie. Lorsque son voisin et ami de longue date fait un malaise, Rose vole à son secours. Après la bouleversante découverte qu'elle va faire, elle n'a plus qu'une certitude : elle est en danger de mort. " Ce roman m'a tenu en haleine de la première à la dernière page. " Bookworm " K. L. Slater a encore frappé : c'est décidément la reine du dénouement. " Must Read Books " J'ai dévoré tous les romans de K. L. Slater, mais celui-ci est le meilleur ! " Angela Marsons