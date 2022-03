Aujourd'hui, j'appelle ! Gagnez des nouveaux clients... en les appelant

Nous avons tous besoin de la prospection téléphonique, mais qui a réellement envie de le faire ? L'idée même de décrocher le téléphone est une source d'aversion pour beaucoup d'entre nous Nous vivons une époque où l'on a de plus en plus peur du contact. On pense que les réseaux sociaux rapprochent alors que paradoxalement ils isolent et qu'on n'a jamais eu tant besoin de contact humain. Alors quel meilleur contact que le contact direct ? Pour l'auteur, la prospection par téléphone, ça marche ! C'est même le moyen le plus efficace pour booster votre chiffre d'affaires. Il en est convaincu et vous propose une méthode pour prendre les bons réflexes et, développer votre confiance en vous. Son pari : transformer une contrainte en jeu. Pas de grand secret, mais de la motivation, du travail et de l'organisation pour aboutir au succès... et transformer la prospection téléphonique en plaisir !