"C'est dans votre tête ! " Combien de malades ont entendu cette fin de non-recevoir en consultation ? Environ 30 % de la population se plaint de maux divers qu'on ne parvient pas à lier à une cause physique précise. Ces patients errent de spécialiste en spécialiste, sans diagnostic fixe et sans que personne ne puisse les soulager... Le neurologue Aurélien Benoilid dénonce l'incapacité de la médecine d'aujourd'hui à envisager l'humain dans ses deux dimensions, le corps et l'esprit, alors que c'est précisément la prise en considération de leur coexistence qui pourra guérir les maladies psychosomatiques. Il appelle à révolutionner la médecine en proposant une prise en charge originale des patients : il s'agit d'associer le soin physique du corps au soin, métaphysique, de l'organe psychique, grâce à un arsenal de solutions psychothérapeutiques.