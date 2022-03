Papy Maxwell et moi Tome 2

- Un duo de choc atypique réunit par l'aventure, les superpouvoirs et un mystérieux ennemi... - Par l'autrice de L'Héritier des Draconis (série au plus de 23 000 ex. vendus et déjà 7 prix remportés pour le tome 1) et Monstr'hôtel. Lancés sur la trace de son compagnon robotisé, Maxwell, qui a été enlevé par Diomède, Arthur et son amie Joséphine atteignent une base souterraine cachée dans une falaise au bord de la mer. Aucun doute, ils ont trouvé l'antre du kidnappeur ! Il leur faut ruser pour tromper la vigilance de Diomède et délivrer le robot. C'est en sous-marin qu'ils parviennent à fuir la base. Mais l'homme n'a pas dit son dernier mot, et c'est une révélation tout à fait inattendue qu'il fait à Arthur lorsqu'ils les retrouvent de retour chez eux. Et si derrière l'apparence effrayante et le masque de métal de Diomède ne se cachait finalement pas l'ennemi implacable qu'ils croyaient ?