La montagne de la lune

Le voyage initiatique d'un jeune couple d'alpinistes explorateurs vers le point culminant des Montagnes de la Lune. Au coeur de la jungle d'Afrique s'élèvent les légendaires Montagnes de la Lune, qui donnent naissance aux sources du Nil. Pierrine et Simon, un jeune couple d'alpinistes explorateurs, entreprennent l'ascension de son point culminant, le pic Stanley, à plus de 5 000 mètres. Entre le cratère d'un volcan et les glaces tourmentées, l'expédition se fait voyage initiatique. Au-delà des motifs qui poussent les hommes à se risquer sur les montagnes, ce récit romanesque questionne notre relation à la nature et confronte nos certitudes occidentales aux savoirs des peuples premiers.