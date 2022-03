Au coeur de l'orage

En 1934, la famille Mendel fuit l'Allemagne nazie et tente de reconstruire sa vie en France. Lorsque la guerre éclate le 2 septembre 1939, leur demande de naturalisation est définitivement reportée. Ils sont tous séparés : Alexandre Mendel et sa fille, Lise, sont internés dans des camps "d'indésirables ", tandis que Clara Mendel et sa mère, Oma, rejoignent la zone libre. Commencent alors les doutes, les peurs et les questionnements pour chacun : vont-ils se retrouver ? Vont-ils s'en sortir vivants ? Malgré un quotidien tumultueux où les lois antisémites et la police de Vichy sont de vigueur, jamais l'espoir ne les quittera...