Prières quotidiennes des heures - L495

La prière est essentielle et importante dans la vie chrétienne. Elle est un moyen de communication avec Dieu pour le louer, l'adorer et lui adresser nos besoins. Elle est aussi une arme puissante pour neutraliser les flèches enflammées de l'ennemi afin de passer des journées victorieuses, paisibles et bénies. Il est certes vrai qu'il faut prier sans cesse (cf. 1 Th 5, 17). Mais nous pouvons rythmer nos journées par des prières selon les heures et objectifs ou contenus différents. Ce livre du père Hippolyte est un programme spirituel des prières stratégiques englobant louange, adoration, intercession, demande, libération, protection pour vivre la gloire de Dieu et voir sa main puissante agir en notre faveur. Il est un support exceptionnel pour marcher de gloire en gloire, de succès en succès, de bénédiction en bénédiction et de victoire en victoire. Nos journées parsemées par les prières quotidiennes des heures ne seront plus les mêmes.