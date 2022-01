Une vie de Jeanne d'Arc revisitée par l'un des plus grands écrivains français contemporains. En cet hiver de l'an 1429, Jeanne d'Arc accomplit son destin. La jeune paysanne quitte son village natal près de Vaucouleurs et, pour retrouver le Dauphin à Chinon, s'engage avec ses premiers compagnons d'armes dans la nuit des forêts. Après un étourdissant chapitre inaugural, qui livre un fragment d'enfance de Johanne, commence un périple nocturne vers l'ouest à travers un pays hostile, sous la menace des Bourguignons et des Anglais. Ce voyage de plus de cinq cents kilomètres ne va durer que quelques jours, mais il suffit à Marc Graciano pour raviver en trois cents pages un univers de légendes et de nature. Une nouvelle fois, l'auteur bouleverse notre regard sur le monde, subitement réenchanté. Ouvrant ce livre, vous verrez, de page en page, dans une langue prodigieuse, renaître le mystère infini des êtres et des choses, surgir la grâce au milieu des bois.