Clotaire se déguise

Roi incontesté du déguisement en tous genres, Clotaire revient dans une nouvelle édition, pour un défilé de personnages toujours plus surprenants ! L'album de Janik Coat réédité aujourd'hui par La Partie explore une multitude d'univers et présente une galerie de personnages puisés dans une mémoire collective, populaire et intergénérationnelle : celle du conte avec le chaperon rouge, du cinéma avec Charlot, de la musique avec Michael Jackson, de la peinture avec Pablo Picasso. On y croise également les Daft Punk, Pikachu, ou Greta Thunberg...