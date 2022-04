La vue à deux

En France, il existe depuis longtemps des fondations pour mettre en contact les adultes aveugles avec des chiens, mais il n'en existait pas pour les enfants. C'est donc à leur intention que Frédéric Gaillanne a créé une école d'entraînement de chiens guides en 2008. Comment choisit-on les chiens ? Comment sont-ils éduqués ? Grâce à de généreux donateurs, Frédéric Gaillanne a fait construire un bâtiment sur un terrain pour y accueillir en juillet les enfants et les chiens afin qu'ils apprennent à se connaître, parcourent ensemble des obstacles et se déplacent librement. "En offrant un chien guide à un enfant aux yeux éteints, nous lui apportons la lumière qu'il n'a plus". Le livre comporte quelques interviews d'enfants qui racontent ce que leur a apporté la présence au quotidien de leur chien. Un chien, un enfant, une image de bonheur où les coeurs de ces deux êtres battent à l'unisson au rythme d'une chanson. La chanson de la vie. Frédéric Ga