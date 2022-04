La Pologne. Des origines à nos jours ((Nouvelle édition))

La Pologne La Pologne a connu une histoire glorieuse, à l'époque des Jagellons, quand, Etat multinational et multiconfessionnel, elle accueillait Juifs et protestants. Une histoire unique en Europe aussi, puisque la grande noblesse élisait le roi et qu'elle mit le souverain sous sa tutelle. Les rivalités entre les tout-puissants magnats faisaient le jeu des puissances voisines qui finirent par se partager le pays : en 1795, l'Etat polonais était rayé de la carte. La république polonaise ne ressuscita toutefois qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. Le pays fut alors soumis à la poigne du maréchal Pilsudski, avant de connaître les heures les plus tragiques de son histoire : l'invasion nazie et les horreurs de l'Holocauste, puis la mainmise de Staline. Les grèves de 1956 marquèrent le début de la lutte contre le communisme. La Pologne rejoint la famille européenne en 2003. Quel rôle y joue-t-elle aujourd'hui ? Daniel Beauvois Professeur émérite des universités Nancy II, Lille III, Paris I Panthéon-Sorbonne, il est l'auteur de Pouvoir russe et noblesse polonaise en Ukraine (1793-1830) (CNRS éditions, 2003).