Babels. Enquêtes sur la condition migrante ((Introduction et postface inédites))

Babels A partir de 2015, une quarantaine de chercheuses et chercheurs en sciences sociales se sont mobilisés pour comprendre la "crise migratoire" en France, en Europe et en Méditerranée. De Lesbos à Calais, de Beyrouth à Berlin, de Lampedusa à Paris, ils ont suivi les parcours des exilé·es poussé·es sur les routes par les troubles politiques, sociaux, environnementaux. Les relations qui lient ces migrante·s aux Etats, aux villes et aux sociétés d'accueil font naître les Babels de demain. Pour le débat public et au-delà, ce livre offre une nouvelle compréhension de la condition migrante contemporaine. Michel Agier est anthropologue (EHESS et IRD), il a notamment publié L'Etranger qui vient (Seuil, 2018). Stefan Le Courant est anthropologue (CNRS), il est l'auteur de Vivre sous la menace (Seuil, 2022). Coordination : Sarah Barnier, Céline Barré, Nathalie Bernardie-Tahir, Véronique Bontemps, Yasmine Bouagga, Sara Casella Colombeau, Assaf Dahdah, Camille Gardesse, Marjorie Gerbier Aublanc, Camille Guenebeaud, Carolina Kobelinsky, Chowra Makaremi, Evangeline Masson Diez, Sarah Mazouz, Nicolas Puig et Camille Schmoll.