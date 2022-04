Le petit ourson qui n'avait pas de chance

Orsen est un ourson très grognon depuis qu'il a perdu son ballon rouge. Il se réveille de mauvais poil et accumule les pépins, à l'école comme à la maison. Décidément, ce petit ours mal léché est malchanceux ! Heureusement, sa maman sait comment chasser le vilain nuage gris apparu au-dessus de sa tête... Ce conte d'éveil, truffé de tendresse et d'humour, aidera les enfants à dédramatiser les épreuves de la vie. Petit à petit, ils apprendront à trouver le positif dans chaque mésaventure et à contrôler la météo de leurs pensées, pour faire briller le soleil dans leur coeur !