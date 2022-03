Bonjour Kéto

Le régime cétogène est un véritable mode de vie sain, aux objectifs multiples : perte de poids (sans faim et sans frustration), meilleure concentration, système immunitaire renforcé, performances sportives améliorées, stabilité d’énergie et d’humeur, disparition des migraines, rémission de diabète de type 2, et bien d’autres bienfaits. Reposant sur des aliments bruts et faisant la chasse aux glucides pour privilégier les bonnes graisses, l’art de vivre cétogène est facile et gourmand, pour peu que l’on sache faire les bons choix et que l’on en connaisse tous les secrets. Nelly et Ulrich Génisson, pionniers devenus experts du régime cétogène en France, vous accompagnent pas à pas dans ce changement grâce à ce nouveau guide complet, très simple et accessible à tous.