Victor, un professeur retraité et misanthrope, est emporté par Hel, une adolescente passeuse d'âmes, dans l'autre monde. Perdus dans les limbes, le vieil homme et la jeune fille devront s'apprivoiser pour faire face aux multiples dangers qui les guettent et rejoindre Lethe, la cité de l'oubli. Hel est une tragi-comédie (une presque " divine comédie ") qui reprend la trame du voyage du héros sans retour possible... Le décor lunaire et minéral des limbes incarne les rêves inassouvis et ambitions brisées des héros - Hel fauchée trop tôt et Victor s'étant contenté d'une vie rangée et aigrie. Est-il vraiment trop tard pour échapper à la fatalité et l'oubli ? A travers les menaces, embûches et trahisons, nos deux héros apprendront à se connaître et à se faire confiance, et peut-être échapperont-ils à leur funeste destin.