Au nom de la race. Bienvenue chez les suprémacistes français

" On se demande souvent si ces drames ont fait et font encore monter l'extrême droite en France. On se demande rarement s'ils la transforment. " A l'heure où le mythe de la race blanche devient le moteur d'une nouvelle flambée terroriste à travers le monde, la fable du Grand Remplacement, désormais installée dans le débat public, prend aussi, discrètement, de nouveaux visages au sein des marges radicales. Depuis 2017, un groupe constitué de centaines de " monsieur et madame Tout-le-Monde " prône un repli identitaire extrême via le communautarisme, le natalisme, voire l'expatriation. Un nationalisme européen blanc, made in France et né sur les réseaux sociaux. A sa tête, un youtubeur devenu en quelques années une figure incontournable de la fachosphère, Daniel Conversano. Durant trois ans, un homme a infiltré ce groupe. Camp d'été, conversations et réunions internes, production et stratégie numériques... Toutes ces ressources, il en a ouvert l'accès à deux journalistes, Delphine-Marion Boulle et Valentin Pacaud. Au nom de la race opère la dissection inédite d'un groupuscule suprémaciste en France. De quoi interroger les fractures de notre société, la normalisation des idées d'extrême droite à l'ère d'Internet et les nouvelles formes de radicalité qu'elles produisent.