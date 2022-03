Les frontières du douanier Rousseau

Découvrez l'histoire de celui que l'on appelle " LE DOUANIER ROUSSEAU " Le 8 janvier 1909 s'ouvre le procès du peintre Henri Rousseau, dit " le Douanier Rousseau ". Vieil homme voûté par ses 64 ans, il a reconnu la veille les accusations de faux et usage de faux. Mais il ne comprend pas la gravité de son acte. Face à l'attitude candide du peintre et de ses propos décalés, la cour devra répondre à la question suivante : " Rousseau, êtes-vous un génie ou un benêt ? " A travers le récit de quatre témoins et les plaidoiries de deux avocats, cet album révèle l'histoire du Douanier Rousseau, l'un des premiers avant-gardistes qui ouvrit des portes picturales à de grands noms tels que Picasso, Gauguin ou Pissarro et partagea sa poésie avec Alfred Jarry et Guillaume Apollinaire.