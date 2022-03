Forcer votre destin. Résilience, ambition, passion : toutes les clés pour réussir

Issu d'une famille pauvre, avec un père violent, Anthony se retrouve très jeune à la rue. Pour autant, il refuse de tomber dans la victimisation et reste persuadé que n'importe qui peut réussir en respectant des valeurs essentielles : travail, passion, ambition, détermination, résilience. En quelques années seulement, il devient multimillionnaire, investisseur dans plus de 40 start-up et fondateur de Feed., une marque de nutrition pour tous les moments de la journée, valorisée à des dizaines de millions d'euros. Malgré cette réussite fulgurante, il n'oublie pas ses origines et considère qu'il faut secouer le système pour remettre la méritocratie au coeur de la société. Il dénonce les inégalités des chances en France et souhaite aider tous ceux qui ont envie de réussir, quel que soit leur milieu social. Car chaque femme, chaque homme a un potentiel insoupçonné, une réserve de puissance inouïe pour forcer son destin et changer le monde.