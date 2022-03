Noir Pétrole

Nous sommes ensevelis sous le poids de l'information qui est confondue avec la connaissance, la quantité est confondue avec l'abondance et la richesse avec le bonheur. Nous sommes des singes avec de l'argent et des armes. TOM WAITS Avec le printemps arabe, seules les tombes vont fleurir. La mort de Kadhafi déboussole l'Afrique de l'Ouest, qui tombe dans le chaos. Puis vient la Syrie et le sang versé, au Bataclan comme ailleurs. Partout, le spectacle de migrants, combattants ou non, qui cherchent une raison de vivre ou une chance de mourir. Sans parti pris, Marc Eichinger nous emmène au bal des prédateurs, celui des profiteurs de guerre, de l'argent fou. Avec le refus d'un secret défense qui ne couvre que des crimes. Avec le devoir d'informer sur la corruption irresponsable de nos politiciens, et des conséquences qu'il faut désormais assumer. Nous vous donnons les éléments, à vous de juger.