Les vertus de la bière

La bière, un breuvage ancestral et presque... magique ! Symbole de fraîcheur et de fête depuis l'Antiquité, vedette des pubs anglais et irlandais ainsi que de l'Oktoberfest de Munich, la bière est une boisson ancestrale mondialement appréciée. Mais savez-vous que : La bière est également excellente pour la santé ? Elle fait des miracles sur les cheveux, la peau et les ongles ? Les feuilles des plantes l'adorent ? En cuisine, elle parfume subtilement viandes et poissons mijotés