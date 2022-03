1000 ans d'histoire autour du monde

Que diriez-vous d'un voyage dans le temps qui durerait mille ans, du xe au xxe siècle ? Un circuit passant par la Chine et le Pérou, l'Europe et le Canada, le Mexique et la Russie ? Un périple traversant tant d'autres pays que vous irez d'étonnements en émerveillements, de belles surprises en moments de stupeur, à la rencontre du meilleur comme du pire de l'humanité ; un voyage un peu chahuté mais qui, à coup sûr, enrichira votre culture et comblera votre curiosité ? Laissez-vous porter par la plume de Jean-Joseph Julaud et les illustrations d'Anne-Lise Combeaud, découvrez des batailles, des portraits, des épopées, des histoires d'amour, des grandes inventions... et partez pour un tour du monde en 1 000 ans !