Super Pouvoirs No limit !

Masterclass pour accéder à sa magie intérieure Redécouvrir qui nous sommes vraiment et quels sont les pouvoirs de notre mental Dès notre enfance, on nous apprend à croire à des limites qui définiraient notre identité. Mais il existe une vérité plus grande, comme il existe une partie de nous plus grande. Dans cet ouvrage, Joseph Murphy, reconnu comme l'une des figures majeures du Mouvement du potentiel humain et auteur avant-gardiste du best-seller La Puissance de votre subconscient, nous aide à porter un regard nouveau sur nos facultés. Car nous n'avons aucune limite, hormis celles que nos pensées nous imposent. En suivant ce postulat, vous découvrirez que vous possédez des pouvoirs supérieurs - des " super pouvoirs " - qui attendent d'être affinés, améliorés et utilisés, afin de façonner votre monde en conscience ; au lieu de vous laisser influencer par les pensées chroniques, incontrôlées et les ruminations. C'est la soif de changement que vous ressentez qui met en mouvement votre quête intérieure. Ce livre a été supervisé par Mitch Horowitz, bien connu dans le monde de la spiritualité ésotérique. Mitch signe également la préface et propose une courte biographie, ainsi qu'une chronologie de la vie de Joseph Murphy