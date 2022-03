Tarot Mucha

Un superbe tarot inspiré des plus belles illustrations d'Alphonse Mucha, figure de proue de style artistique de l'Art Nouveau. Alphonse Mucha est connu pour être l'une des figures les plus importantes du mouvement artistique de l'Art Nouveau, ayant consacré toute sa vie à cette philosophie artistique, avant même qu'elle ne devienne populaire. Ce tarot nous transporte dans son univers plein de grâce et de poésie, propre à cette époque du début du XXe siècle.