Daronne et féministe

De la grossesse à la charge mentale, en passant par l'accouchement et la place du père dans le quotidien... Un livre drôle et cash pour libérer la parole des mères et aider les femmes à se poser les bonnes questions pour se réapproprier leur parcours de maternité. Votre obstétricien est-il obligé de vous vérifier le col à chaque rendez-vous de suivi de grossesse ? Pourquoi vous retrouvez-vous préposée au caca ? Si vous êtes si fatiguée, est-ce parce que vous êtes mal organisée ? Aujourd'hui, si les femmes se sentent si démunies, c'est parce qu'elles sont isolées. Chacune est convaincue de devoir trouver seule les solutions à ses " petits " problèmes quotidiens. La famille, c'est intime, et de l'intime au tabou, il n'y a qu'un pas. Il est donc grand temps de faire de la maternité un sujet féministe de premier plan. Et de dire à toutes les mères : " Vous n'êtes pas seule. Vous n'avez pas à être parfaites. Vous avez toutes les raisons de vous "plaindre". Ensemble, battons-nous pour faire changer les choses. " Ce livre n'a pas pour but de diaboliser la maternité, au contraire. S'il est important de déboulonner l'idéal de la maternité forcément heureuse et épanouissante, il est tout aussi important de réhabiliter la maternité comme lieu possible d'empowerment et de prise de conscience féministe. " Perso, le fait d'avoir expulsé un bébé de 3kg400 de mon vagin (presque) sans assistance médicale m'a donné une force incroyable. Si je suis capable de ça, me suis-je dit, je suis capable de faire de grandes choses, et je ne laisserai plus jamais quiconque me dire le contraire. J'ai donc accouché de mon enfant et de mon féminisme le même jour ! " Au sommaire : Chapitre 1 : " De la jeune écervelée à la Madone à l'Enfant " Chapitre 2 : Accoucher ou être accouchée, telle est la question Chapitre 3 : Post-partum : bienvenue en terre inconnue Chapitre 4 : Toujours plus Chapitre 5 : Papa, où t'es ?