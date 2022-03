Comprendre le terrorisme

Les attentats djihadistes sont le pic émergé d'une menace plus massive. Pour s'attaquer à la racine du mal, c'est son terreau, l'islamisme, qu'il faut combattre. Alors qu'Emmanuel Macron dénonce le "séparatisme", Mohamed Sifaoui s'est entouré des meilleurs spécialistes français sur la question pour nous dire comment y réussir. Un grand livre citoyen. La menace djihadiste reste malheureusement réelle. On ne peut espérer la vaincre si l'on ne s'attaque pas à la racine du mal. Car il a pour terreau l'islamisme sous ses différentes formes qui s'est répandu en France comme ailleurs. Alors que le président de la République a décrété la lutte contre le séparatisme fondamentaliste, Mohamed Sifaoui, spécialiste incontesté de la question, a réuni dans ce livre sans concession les meilleurs experts français qui sont, comme lui, engagés dans ce combat. Magistrats, policiers, sociologues, politologues, praticiens de terrain, ils dressent avec lui le constat lucide et l'indispensable programme qui faisaient jusqu'à aujourd'hui défaut. Figurent dans ce livre-événement, les juges Béatrice Bruguère et Marc Trevedic, les chercheurs Florence Bergeaud-Blackler, Amelie Chelly, Antoine Jardin. Entre autres. Un grand livre citoyen.