Sasaki et Miyano. Tome 1

Quand les mangas boy's love permettent à un lycéen de vivre la plus parfaite des romances ! Dans Sasaki et Miyano, véritable manga hybride et énorme succès au Japon, suivez le quotidien empli de douceur de deux adolescents qui apprennent à se connaître... Miyano est un lycéen fan de mangas boy's love. Et surtout, il est très complexé par son visage aux traits efféminés. Mais un jour, alors qu'il assiste à une bagarre, un de ses aînés intervient pour éviter que la situation ne tourne au vinaigre. Ce dernier, prénommé Sasaki, commence très vite à éprouver de l'affection pour son camarade. Cherchant à le comprendre et à le connaître, il découvre l'intérêt que Miyano porte pour les mangas boy's love... Sans préjugé, il va alors également commencer à essayer d'en lire. Et si c'était le début d'une belle histoire d'amour ?