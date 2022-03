Servir le monde

Faire dialoguer engagement écologique et démarche spirituelle pour changer le monde de demain. Plaidoyer pour une écologie spirituelle : créer une société plus écologique et moins idéologique, qui pense l'humanité dans une logique d'écosystème en s'inspirant des grandes traditions spirituelles. Pour Mathieu Labonne, ancien chercheur du CNRS en climatologie et directeur du mouvement des Colibris et de la Coopérative des Oasis, l'écologie ne s'incarnera durablement que si elle ne devient plus une énième idéologie.