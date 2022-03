Sasaki et Miyano. Tome 2

Dans Sasaki et Miyano, véritable manga hybride et énorme succès au Japon, suivez le quotidien empli de douceur de deux adolescents qui apprennent à se connaître... La fin de l'année scolaire approche à grands pas, mais malgré les examens imminents, Sasaki continue de découvrir les boy's love favoris de Miyano. Cependant, ce nouvel intérêt ne passe pas inaperçu, et certains camarades commencent à se poser des questions sur la relation qui unit les deux lycéens... La passion de Miyano risquerait-elle de causer du tort à son nouvel ami ? Ou l'empêche-t-elle de réaliser les sentiments grandissants de ce dernier ?