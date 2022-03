La police du futur. Le marché de la violence et ce qui lui résiste

Le marché la violence : mécaniques et résistances Robots autonomes, officiers connectés, reconnaissance génomique : les innovations mises au service de la police semblent sans limites. Etats et entreprises privées avancent main dans la main pour développer un arsenal sécuritaire hypertechnologique, pas toujours efficace mais qu'un habile marketing parvient à rendre désirable à nos yeux de consommateurs. La " police du futur " ouvre des perspectives orwelliennes : il s'agit autant d'optimiser les équipements et les méthodes des forces de l'ordre que de poser les jalons d'un véritable panoptique policier qui a pour objectif d'aboutir à l'autocontrôle des populations. Mais cette mécanique n'est pas implacable. Elle se confronte à des résistances collectives ainsi qu'à la montée en puissance de critiques de plus en plus radicales à l'égard de la police elle-même et de la société qui la produit.