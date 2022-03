La monnaie pourra-t-elle changer le monde ? Vers une économie écologique et solidaire

Vers une économie écologique et solidaire Depuis des décennies, la création monétaire n'a plus pour but que de maintenir à flot une économie-monde fondée sur l'hégémonie de la finance et la subalternisation de la production " réelle ". Le fossé est immense entre l'importance des sommes déversées sur les marchés et le manque d'argent consacré aux services publics, aux salaires, à la lutte contre la pauvreté ou le réchauffement climatique. La crise du coronavirus a remis la question monétaire au centre des préoccupations économiques. Mais si l'on ne veut pas revenir à l'ancien monde des milliards qui manquent ici et sont abondants là, il faut changer totalement de pratiques et de priorités. Mettre enfin la monnaie au service du bien comment dans le cadre d'un projet politique égalitaire, afin desubvenir aux besoin réels de sociétés au bord de l'implosion. Par exemple, en passant par la garantie de l'emploi, seule à même de rompre avec le chantage à l'emploi et de réorienter les énergies, les désirs et les compétences vers une économie écologique et solidaire.