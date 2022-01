Femmes dans la guerre. Témoignages 1939-1945

Ce livre présente une sélection de témoignages inédits de femmes sur la Seconde guerre mondiale, déposés dans les archives de l'Association pour l'autobiographie (APA). Questionner cette mémoire de la guerre à travers les témoignages de femmes "ordinaires" c'est en faire émerger des visages plus intimes et toucher du doigt une vie quotidienne qui, en dépit des événements, de l'absence des pères et des maris, doit continuer. On y découvrira le récit des bouleversements géographiques, qu'il s'agisse de fuir l'Alsace annexée ou les bombardements en Normandie ; les difficultés quotidiennes, à l'heure de se ravitailler, de poursuivre ses études ; les questionnements, la solitude, les espoirs et les engagements dans la lutte armée. Certaines femmes verront leur mari arrêté, connaîtront la prison et la déportation... Leur ténacité, leur intelligence, leur dignité, parfois même leur humour au milieu du drame, attestent qu'il existait mille et une manière de résister à ces années noires.