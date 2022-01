Amoureux. Lettres d'amour retrouvées

L'amour éternel avec ses débuts, ses accrocs, ses drames, ses joies, ses dénouements ... C'est le sujet de ces correspondances amoureuses inédites découvertes dans les archives de l'Association pour l'Autobiographie (APA). Dix épisodes amoureux, conditionnés par les temps, les moeurs et les aléas des rencontres sont présentés ici, avec leurs épilogues tragiques, tristes mais aussi heureux : des lettres envoyées du front par le médecin-major Georges Evrard à sa femme pendant la guerre de 1914-1918 aux missives passionnées de Sylvette Dupuy, en 2002, en passant par les lettres d'Albert à Simonne, dans les années cinquante, relatant la progression d'une histoire d'amour bâtie sur d'innombrables séparations dues au destin... On entre dans l'intimité de couples, quelquefois éphémères, brisés par les conflits ou par les intermittences du coeur, mais où la sincérité est toujours de mise et confirme l'adage : "L'amour est plus fort que tout".