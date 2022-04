Où se cache la biodiversité en ville ? 90 clés pour comprendre la nature en ville

La nature est de plus en plus présente dans la ville, non seulement parce qu'on y plante de plus en plus d'arbres, d'arbustes et de fleurs, mais surtout parce que la gestion des espaces verts et des jardins devient plus écologique. De ce fait, des végétaux et animaux inhabituels profitent de ces lieux. A côté de nos espèces horticoles et domestiques, on peut ainsi observer des espèces sauvages. Certaines d'entre elles s'adaptent, d'autres pullulent, beaucoup nous surprennent... 90 questions-réponses pour comprendre les problématiques liées à la présence de la nature en milieu urbain. Les espaces verts en ville offrent aux citadins de multiples bienfaits et à certains animaux de nouveaux refuges. Mais quelles adaptations cette urbanisation suppose-t-elle de la part des plantes et des animaux mais aussi de la part de l'homme pour gérer certains envahissements ?