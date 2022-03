Le bruit en mer. Développement des activités maritimes et protection de la faune marine

Le bruit en mer, lié au développement des activités maritimes, constitue une menace pour la protection de la faune marine, en particulier des mammifères marins. Il est devenu un enjeu environnemental majeur dans les zones maritimes particulièrement exposées à la pollution sonore (sous-marine et en surface). Cet ouvrage propose une synthèse sur cette question en mobilisant des spécialistes nationaux et internationaux reconnus pour leur expertise dans ce domaine et dans une perspective interdisciplinaire "Droit et Sciences" .