Une traversée de siècle. La vie droite du bâtonnier Pierre Guy (1893-1984)

La traversée de siècle d'un "inconnu de l'histoire" . L'historien dresse au fil des pages le portrait de son aïeul, Pierre Guy, bâtonnier de l'ordre des avocats de Grenoble de 1937 à 1945, mais surtout le portrait d'un homme emblématique d'une grande partie des notables provinciaux de la période, ayant traversé deux guerres. Les deux guerres mondiales sont parcourues : au sein de l'ambulance alpine du Caucase entre 1917 et 1919, apportant un éclairage singulier sur une partie méconnue de la première guerre en Perse ; au sein du barreau de Grenoble entre 1937 et 1945, où sa carrière d'avocat culmina lors de l'épuration, avec la défense des miliciens de Grenoble dont six furent fusillés, en octobre 1944, à la suite d'une parodie de procès.