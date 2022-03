La boîte à outils de la levée de fonds

Startupers, porteurs de projets entrepreneuriaux, étudiants en écoles de commerce, néo-Business Angels, étudiants en comptabilité, finance et entrepreneuriat, chefs d'entreprise en phase de reprise d'entreprise ou de croissance externe voire de cession, nombreux sont ceux qui sont concernés par la levée de fonds. Il semble parfois que les investisseurs parlent une langue étrangère. Cette boîte à outils clarifie les termes et les étapes clés de la levée de fonds, et délivre des conseils pour l'appréhender efficacement. La promesse de l'ouvrage est de faire du lecteur un bilingue dans la langue des investisseurs pour pouvoir négocier sa levée de fonds en toute sérénité, ou tout simplement pour mieux appréhender cet acte essentiel de l'économie de l'Innovation.