Le Roi-Démon et moi, et nos 10 enfants Tome 1

Après avoir perdu sa mère dans un accident, Akari se retrouve totalement seule. A la seconde où elle émet le fervent souhait d'avoir une famille, elle est emportée par une force mystérieuse et s'évanouit. Lorsqu'elle revient à elle... Akari découvre qu'elle se trouve dans un autre monde ! On lui annonce qu'elle a été invoquée pour donner naissance aux enfants du roi-démon, Guran, alors qu'elle n'a que 16 ans et n'est même jamais sortie avec qui que ce soit ! La survie d'une jeune maman dans un univers peuplé de créatures fantastiques commence alors...