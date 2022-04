Witch Memory T02. L'Attaque du Super Saillant

Après avoir vaincu Miles Lenn et Maito Grener, Callistra, Marv et Erasme décident de quitter la Bordure et de rejoindre l'Extrême-Est de l'île. C'est lors d'une halte à Pyrobar qu'ils vont devoir faire face à un ennemi terrifiant. Pendant ce temps, dans la capitale de l'Empire, Cléa Bareille affronte son père, Trotéac, dans un combat acharné. Le vainqueur remportera l'oeil de Rainguant de son adversaire.