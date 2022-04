W3 t02. Wonder Three

Année 196X, la Terre est le théâtre d'essais nucléaires, de guerres, de conflits à répétition. La situation est telle que la Fédération de la Voie Lactée, regroupant les êtres vivants supérieurs de la galaxie, est en plein débat pour savoir si la Terre doit être sauvée ou détruite. Ils décident d'envoyer les Wonder 3, un escadron de la patrouille cosmique, pour évaluer l'Humanité. Prenant l'apparence d'un lapin, un canard et un cheval, les enquêteurs extra-terrestres se lient d'amitié avec le jeune Shin'ichi et son grand frère, Kôichi. Ce dernier est membre d'une agence secrète qui oeuvre pour la paix et combat des conspirationnistes prêts à tout par avidité. Les Wonder 3 sont choqués par le comportement des Hommes et confortés dans leur idée de détruire la planète. Heureusement, la bonté de Shin'ichi les fait peu à peu changer d'avis. Cela sera-t-il suffisant ? Retrouver en bonus des frontispices et des illustrations couleurs