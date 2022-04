Mes histoires signées - Maman, il arrive quand bébé ?

La famille va s'agrandir ! Alors qu'un bébé pousse dans le ventre de maman, Boo se prépare à devenir grande soeur. Tant de questions et d'émotions se bousculent ! Heureusement, l'amour de maman et papa restera intact. Avec : 20 mots-clés signés avec illustrations et vidéos en QR Codes. Une histoire pour aborder l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite soeur. En bonus, à destination des parents, un mode d'emploi pour l'apprentissage des signes et des astuces pour une parentalité bienveillante.