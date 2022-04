Dernier refuge. Existe-t-il des livres numériques ?

Le livre semble provenir d'une autre époque, celle de l'information linéaire, clôturée, paginée. Une époque où, faute de mieux, les contenus étaient soudés aux contenants, et où l'écrivain André Suarès pouvait voir dans le livre le dernier refuge de l'homme libre. Sur les réseaux au contraire, l'information est discrète, évolutive, sécable et volatile, de sorte que l'Internet semble avoir été créé pour se défaire des livres et de leur pesante verticalité. Mais alors qu'est-ce que cela veut dire : "un livre numérique" ? De quel droit, par quel miracle, un fichier informatique pourrait-il être un livre ? Le standard sur lequel repose la création des livres numériques s'intitule "EPUB" . Grâce à une exégèse de ce standard et à une description détaillée de son histoire et de son mode de gouvernance, l'auteur sonde les tenants et les aboutissants de la transplantation du livre dans un écosystème pourtant conçu pour contrevenir à ses principales caractéristiques informationnelles.