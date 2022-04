I love la pizza ! Mais aussi la bruschetta et la focaccia ! Grâce à ces 150 recettes illustrées, faites le plein d'idées pour préparer des pizzas maison, à déguster en famille, entre amis ou même en solo. Pizza verde ou pizza des 4 saisons, focaccia aux olives noires ou focaccia chèvre-miel, bruschetta mozza-champignons ou bruschetta fromage de brebis-roquette-figue... Autant de recettes à déguster en toutes occasions, pour des apéros branchés, des entrées résolument gourmandes ou des plats conviviaux à partager (ou pas). Des grands classiques aux préparations plus originales, il y en aura pour tous les goûts : carnivores, végétariens, sans gluten... Le petit plus : apprenez à faire votre pâte maison. Vous n'aurez plus qu'à agrémenter au gré des envies de chacun !